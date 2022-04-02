Кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» побеждают на дополнительных выборах в парламент Грузии и городское собрание города Батуми.

Как передает Грузия Онлайн, об этом говорится в опубликованных предварительных данных на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По данным ЦИК, кандидат от «Грузинской мечты» Ираклий Шатакишвили набирает 89,2% на выборах в парламент Грузии от одномандатного округа города Рустави. 69% получает кандидат от правящей партии Рамаз Джинчарадзе, который боролся за кресло в городском собрании города Батуми. Общая явка избирателей составила 31,8%.

Проведение выборов в Рустави стало необходимым после того, как мажоритарный депутат парламента Нино Лацабидзе осенью 2021 года победила на муниципальных выборах и стала мэром города.

На депутатское место в городское собрание Батуми в округе, который объединяет поселки Гонио, Квариати и Аэропорт, помимо Джинчарадзе, был выдвинут представитель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Матэ Путкарадзе. Он набрал 31%. Повторное голосование в курортном городе стало необходимым после того, как местный депутат от «Национального движения» Нугзар Путкарадзе умер в ноябре прошлого года.