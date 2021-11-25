Группа граждан Румынии украла с американской военной базы на юго-востоке страны дизельное топливо на сумму около $2 млн. Тем самым федеральному правительству США был нанесен серьезный ущерб, передает ТАСС со ссылкой на румынскую полицию.

Как сообщили следователи, несколько человек создали на территории Румынии преступную группировку, которая с 2017 года воровала дизельное топливо, принадлежащее правительству Соединенных Штатов, на американской военной базе «Михаил Когэлничану», а также из районов, предназначенных для проведения тактических военных учений в уезде Констанца.

По этому делу было проведено шесть обысков. В результате задержали семь человек.

В частности, преступники крали топливо из генераторов, которые обслуживают определенные зоны на этой военной базе США.(Газета.Ru)