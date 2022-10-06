Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, то Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает Запорожскую АЭС украинским объектом и не признает решение о ее переходе в федеральную собственность России. Об этом он сообщил журналистам, передает Reuters.

«Это вопрос относится к международному праву <…>. Мы хотим, чтобы война немедленно прекратилась, и, конечно, позиция МАГАТЭ заключается в том, что этот объект является украинским объектом», — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым поручил правительству организовать принятие в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС.