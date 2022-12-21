Греция закрыла свое воздушное пространство для полетов авиации из Беларуси и запретила авиарейсы в нее. Об этом сообщил в среду греческий портал pentapostagma.gr.

Он опубликовал фото распоряжения Управления гражданской авиации Греции на этот счет. В документе говорится, что греческие авиаперевозчики и капитаны воздушных судов «не должны выполнять полеты в район полетной информации (РПИ, FIR) Минска (Беларусь), если только использование этого воздушного пространства считается необходимым для обеспечения безопасной эксплуатации в случае непредвиденных обстоятельств».

«Иностранным авиаперевозчикам, осуществляющим рейсы в ЕС, рекомендуется избегать РПИ Минска (Беларусь)», — отметило управление. Для дополнительной информации оно рекомендовало обратиться к директиве Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) по безопасности sd2021-02 (действует с 08:14 21 декабря 2022 года до 23:59 21 марта 2023 года).

Управление также отметило, что самолетам, эксплуатируемым авиаперевозчиками Беларуси, в тот же период «запрещается посадка на территории Греческой республики, взлет с нее или пролет над ней». Исключение делается для самолетов в аварийной ситуации, гуманитарных и санитарных воздушных судов.

По утверждению pentapostagma.gr, этот шаг Управления гражданской авиации Греции связан с ростом опасений по поводу возможного участия Белоруссии в военных действиях на Украине.