Греция пригрозила Турции международным судом

Греция может задействовать Международный суд ООН, если конфликт с Турцией не решится через диалог, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом пишет ТАСС.

«Давайте разговаривать. Давайте искать общеприемлемые решения. Давайте дадим дипломатии шанс… Но если в конечном счете мы не сможем прийти к согласию, мы должны будем довериться мудрости Международного суда в Гааге», — сказал Мицотакис.

Премьер также подчеркнул, что действия Турции нарушают международное право и угрожают безопасности региона.

Отношения между Анкарой и Афинами обострились в последние несколько недель после того, как турецкое судно начало сейсмическое исследование в Восточном Средиземноморье.