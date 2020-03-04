Греция обвинила Турцию в вооружении беженцев газовыми гранатами

По его словам, Турция помогает нелегальным мигрантам добираться до границы с Грецией, это организованная и скоординированная операция турецких властей.

«Это подтверждают собрание мигрантов в центре Стамбула, в Эдирне и других местах и бесплатная организованная перевозка к границе в сопровождении турецкой жандармерии. Свидетельства мигрантов подтверждают, что они получают инструкции турецких властей. Сообщения, которые получают мигранты на свои телефоны, говорят, что граница открыта», — сказал Петсас.