Греция обвинила Турцию в вооружении беженцев газовыми гранатами

Собравшиеся на греко-турецкой границе нелегальные мигранты применяют против греческих сил гранаты со слезоточивым газом, используемые турецкой армией, заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас на брифинге в среду.
«Мигранты, которые пытаются прорваться на греческую территорию, применяют слезоточивый газ, который использует турецкая армия», — заявил он.
Ранее власти Греции публиковали фотографии гранат турецкого производства с газом CS, которые бросают мигранты.
По его словам, Турция помогает нелегальным мигрантам добираться до границы с Грецией, это организованная и скоординированная операция турецких властей.
«Это подтверждают собрание мигрантов в центре Стамбула, в Эдирне и других местах и бесплатная организованная перевозка к границе в сопровождении турецкой жандармерии. Свидетельства мигрантов подтверждают, что они получают инструкции турецких властей. Сообщения, которые получают мигранты на свои телефоны, говорят, что граница открыта», — сказал Петсас.
Он заявил также, что турецкая сторона готовит дезинформацию с обвинениями в адрес Греции.(РИА Новости)