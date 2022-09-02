Действия Греции не окажут негативного воздействия на отношения Турции и НАТО. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.

По словам турецкого лидера, ценность Греции в рамках НАТО не велика. «Вместе с тем, если есть Турция, то силен и блок НАТО. Негативное восприятие, которое пытается сформировать греческая сторона в НАТО, не ослабит отношений Анкары с Альянсом», — уверен Эрдоган.

Командование сухопутных войск альянса LANDCOM ранее удалило из соцсетей поздравление в связи с 100-й годовщиной Дня победы турецких войск над греками в битве при Думлупынаре. По мнению экспертов, этот шаг стал ответом на негативную реакцию Афин.