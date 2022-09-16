Граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев.

Как передает # со ссылкой на УНИАН, об этом говорится на странице в Facebook Государственной пограничной службы Украины.

В ГПСУ напомнили, что 16 сентября вступил в силу Закон Украины «Об установлении дополнительных правовых и социальных гарантий для граждан Республики, которые находятся на территории Украины» от 28 июля 2022 года.

«Граждане Польши, их супруги и дети (независимо от гражданства), которые въехали в Украину с территории Республики Польша для временного пребывания, а также их дети, которые родились на территории Украины, имеют право находиться на территории Украины на законных основаниях в течение 18 месяцев. Они также имеют право продлить срок своего законного пребывания в Украине при наличии соответствующих подтверждающих документов (поступление в учреждения высшего образования, перевод на следующий учебный год, заключение трудового договора (контракта) и тому подобное)», — говорится в сообщении.