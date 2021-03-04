Граждане подыскивают отели на Новруз, но сбудутся ли их планы на праздники?

В этом году на Новруз граждане Азербайджана будут отдыхать 9 дней подряд с учетом выходных дней – с 20 по 28 марта. И уже сейчас многие думают над тем, как провести эти праздники. Один из самых актуальных вариантов – поездка в регионы. Кто-то собирается остановиться у родственников, кто-то в отеле. Но уже на протяжении месяца в обществе муссируются слухи о возможном локдауне в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. А это означает возможность повторения прошлогоднего сценария.

Директор Victory Tour Вюсал Гаджиев сказал #, что на Новруз большим спросом будут пользоваться региональные отели, и потенциальные отдыхающие уже подбирают приемлемые для них варианты. Популярностью пользуются практически все регионы, в которых есть туристическая инфраструктура, в частности Губа, Габала, Шеки, Гах, Шемахы.

Но в то же самое время, как подчеркнул он, учитывая слухи, многие клиенты опасаются очередного строгого карантина и закрытия дорог в регионы. Потому они бронируют номера в отелях с осторожностью.

«Понимая эти опасения, большинство отелей применяют гибкий подход к отмене бронирования на случай введения ограничений, но в любом случае при планировании поездки необходимо уточнять эти моменты заранее. Может применяться и другая политика отмены в зависимости от решения отеля»,– сказал Гаджиев.

Что касается цен, то по его словам, надо учитывать, что праздники всегда считались как высокий сезон, и отели на этот период обычно поднимают цены. Насколько высоко цены подскочат, сейчас сказать сложно.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что предпосылок для локдауна в марте нет, несмотря на некоторый рост числа заболевших. Тем не менее, надо быть готовыми к любому развитию событий.

Он подчеркнул, что сейчас многие строят те или иные планы на праздничные дни, в зависимости от финансовых возможностей. Агаев отметил, что из-за карантина многое было закрыто, что привело к экономии средств. Это позволило определенному проценту граждан отложить деньги, которые сейчас они могут потратить на отдых.

С начала марта, а некоторые граждане уже с февраля, начали мониторить отели на предмет ценовой политики, соблюдения санитарно-гигиенических норм, комфорта, чтобы выбрать наиболее привлекательный для них вариант.

«Для того чтобы не допустить роста заражений во время праздничных дней, необходимо, чтобы количество посетителей гостиниц и зон отдыха не превышало 50% от того числа, которое они могут вместить. Если речь идет об отдельных домиках, коттеджах, то там заполняемость может быть и 100%– главное избежать скученности»,– говорит Агаев.

Он считает, что гостиницы, мотели, зоны отдыха не должны повышать цены на Новруз, так как в итоге от этого только проиграют. Благоразумные предприниматели таких объектов это понимают.

«Сейчас во многих гостиницах действует бесплатная система бронирования, что позволяет клиентам избежать риска потери средств. В наше время ситуация очень неопределенная и все может поменяться в любой момент, и гостиницы подстраиваясь под нее, чаще стали идти на встречу клиентам»,– говорит эксперт.

Люди устали сидеть дома, это продолжается уже почти год, и, по мнению Агаева, нельзя лишать их праздника. Но, понятно, что тут многое зависит от самих граждан.

«Сколько раз был свидетелем того, что знакомые, встретившись на улице, снимают маски, целуют друг друга, не говорю уже о пожатии рук. Культура общения у многих не изменилась, несмотря на то, что пандемия диктует свои требования»,– подчеркнул он.

О том, что в случае соблюдения населением эпидемиологических мер не будет необходимости во введении жесткого карантина, сказал заместитель председателя комитета здравоохранения Милли Меджлиса Рашад Махмудов, сообщает Trend.

По его словам, одним из главных опасений в связи с предстоящими праздничными днями в Азербайджане является рост контактов между людьми на Новруз, что способствует еще большему распространению вирусных заболеваний.

Махмудов заявил, что ни одно государство не является сторонником жесткой изоляции, но если речь идет об угрозе жизни людей, такое решение становится неизбежным.

Многими слова депутата были расценены как намек на очередной локдаун.