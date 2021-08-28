Берег Каспия, лунная ночь, прозрачный белоснежный шатер, красивая публика, облаченная в белый дресс-код, живое исполнение любимого всеми артиста Эмина Агаларова (EMIN) – народный артист Азербайджана воплотил настоящую сказку, подарив бакинцам незабываемую ночь.

Долгожданный концерт Эмина Агаларова в Баку ознаменовался сразу несколькими событиями – открытием оригинального инфраструктурного комплекса Sea Breeze Event Hall, где и состоялось выступление певца, и началом его большого тура LOVE IS (Любовь это), рассчитанного на множество крупнейших городов и стран.

LOVE IS – это новый альбом EMINa, вышедший этим летом, некоторые песни из которого уже стали настоящими хитами. Каждый трек, включенный в альбом, пронизан душевными переживаниями артиста, любовными признаниями и красивой музыкой.

Накануне концерта EMIN устроил себе небольшие каникулы в Греции, по возвращении откуда признался: «Счастлив по полной программе!». Именно таким, отдохнувшим, счастливым и влюбленным он предстал перед бакинской публикой.

«Я и музыканты очень соскучились по выступления. Мы полны энергии. За последние полтора года у нас отменилось очень много концертов, поэтому сейчас будем наверстывать упущенное. Осенью поедем по российским городам, весной – по Европе и Америке, а начать решили, конечно же с Баку», — сказал артист в интервью #.

Вечер был организован на высоком уровне, а ряд оригинальных нюансов добавил мероприятию шика. Так, по задумке певца, все гости должны были быть в белом, сливаясь с белоснежным убранством шатра. Атмосфера вечера напоминала красивую сказку с красивыми признаниями в любви от народного артиста.

Но учитывая, что концерт прошел во время пандемии, организаторам пришлось учесть все правила безопасного времяпрепровождения гостей. Так, попасть на концерт смогли всего 150 человек, и каждый из них должен был предъявить либо сертификат об иммунитете, либо ковид-паспорт.

«Такая немногочисленная публика на моих концертах – это для меня редкость. Мы привыкли собирать площадки в полторы, 2, 5, 7 тысяч людей… Но я в этом отношении очень гибок, и посчитал, что в честь открытия Event Hall мы проведем красивый вечер, соблюдая все нормы, установленные оперативным штабом. Надеюсь, что потихонечку будем возвращаться к прежней жизни…», — признался артист журналистам, поблагодарив всех, кто пришел на концерт.

Программа вечера была полна сюрпризов. Гитарист EMINa Рома прочитал бакинцам красивые стихи – признания в любви к Баку и бакинцам, сам EMIN несколько раз спускался со сцены в зал, где его тепло приветствовали друзья и коллеги, среди которых был и народный артист Азербайджана, ректор Музыкальной академии Фархад Бадалбейли и др.

«Стоп, ночь», «Состояние амор», «Начистоту», «Отпусти и Лети», «Сердце пополам», «Бумеранг», Still, «Забыть тебя» – помимо новых песен, на радость поклонникам EMIN исполнил на концерте и свои хиты из прежних альбомов.

Отдавая дань памяти старшему другу и наставнику, легендарному Муслиму Магомаеву, певец традиционно исполнил на концерте композицию «Синяя вечность». Гости стоя аплодировали EMINу за это исполнение.

Овации сорвала и песня «Мой Азербайджан», которую EMIN записал совместно с Максимом Фадеевым. Под конец концерта на площадке у сцены публику было уже не остановить – все танцевали и пели вместе с артистом.

«Спасибо всем, дорогие друзья! Процветания и счастья! Поздравляю всех с Великой победой», — сказал EMIN, прощаясь с публикой, которая никак не хотела отпускать артиста со сцены.