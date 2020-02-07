Госслужба инспекции труда Азербайджана обратилась к работодателям в связи с сильным ветром

Государственная служба инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения обратилась к работодателям в связи с ожидаемым сильным ветром с седьмого по 11 февраля. Ведомство сообщает, что для сохранения жизни и здоровья людей, работающих на открытом воздухе в условиях сильного ветра должны быть приняты все надлежащие меры в соответствии с требованиями законодательства.

Госслужба объявила, что в соответствии со статьей 233 Трудового кодекса, при осуществлении работ на открытом воздухе в условиях низкой температуры и сильного ветра, в том числе в неотапливаемых в холодное время года закрытых помещениях, работникам должны быть предоставлены перерывы, чтобы они могли согреться или работы должны быть отложены.

В таком случае, работодатели совместно с профсоюзами должны определить число, продолжительность перерывов, которые должны быть засчитаны в рабочее время. Это должно расцениваться как приостановление работы не по вине работника, и оплачиваться в размере не менее двух третей тарифной заработной платы.(trend)