Госсекретарь США выразил признательность Литве за ее роль в ситуации вокруг Беларуси

Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в среду в Вашингтоне с литовским министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом и выразил ему признательность за роль Литвы в ситуации вокруг Беларуси. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

«Госсекретарь выразил признательность Литве за ее лидирующую роль в обеспечении независимости и территориальной целостности Беларуси, а также демократических прав народа этой страны», — отмечается в документе.

Госсекретарь США и глава МИД Литвы обсудили также взносы в бюджет НАТО, ситуацию в Афганистане, Ираке и районе Ормузского пролива.(ТАСС)