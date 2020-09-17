Госсекретарь США выразил признательность Литве за ее роль в ситуации вокруг Беларуси

Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в среду в Вашингтоне с литовским министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом и выразил ему признательность за роль Литвы в ситуации вокруг Беларуси. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

«Госсекретарь выразил признательность Литве за ее лидирующую роль в обеспечении независимости и территориальной целостности Беларуси, а также демократических прав народа этой страны», — отмечается в документе.

Госсекретарь США и глава МИД Литвы обсудили также взносы в бюджет НАТО, ситуацию в Афганистане, Ираке и районе Ормузского пролива.(ТАСС)

| 2020-09-17T12:07:43+04:00 17 сентября 2020, 13:23|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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