Госсекретарь США обсудил с главой МИД Саудовской Аравии обороноспособность королевства

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, в ходе которого стороны обсудили укрепление обороноспособности королевства на фоне обстрела аэропорта города Абха сторонниками мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).

«Госсекретарь Блинкен осудил атаки хуситов на международный аэропорт в Абхе, в результате которых был задет гражданский авиалайнер. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел [Саудовской Аравии] обсудили совместные усилия по укреплению обороны Саудовской Аравии [с целью отражения] атак на королевство», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Госдепартамента в среду.

Стороны также обсудили политическое урегулирование конфликта в Йемене, в том числе при посредничестве спецпредставителя США по Йемену Тима Линдеркинга.(ТАСС)

| 2021-02-11T10:36:09+04:00 11 февраля 2021, 13:42|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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