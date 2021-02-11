Госсекретарь США обсудил с главой МИД Саудовской Аравии обороноспособность королевства

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, в ходе которого стороны обсудили укрепление обороноспособности королевства на фоне обстрела аэропорта города Абха сторонниками мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).

«Госсекретарь Блинкен осудил атаки хуситов на международный аэропорт в Абхе, в результате которых был задет гражданский авиалайнер. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел [Саудовской Аравии] обсудили совместные усилия по укреплению обороны Саудовской Аравии [с целью отражения] атак на королевство», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Госдепартамента в среду.

Стороны также обсудили политическое урегулирование конфликта в Йемене, в том числе при посредничестве спецпредставителя США по Йемену Тима Линдеркинга.(ТАСС)