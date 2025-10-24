Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в первой программной речи на этом посту заявила в парламенте о необходимости укрепить оборону страны и изменить стратегию нацбезопасности, выразила обеспокоенность в связи с политикой Китая, России и КНДР в регионе. Об этом сообщает АР.

«Открытый, свободный и стабильный международный порядок, к которому мы привыкли, подвергся сильным потрясениям в связи с исторической сменой баланса сил и усиления геополитического соперничества. В регионе вокруг Японии военная активность и иные действия наших соседей — Китая, Северной Кореи и России — вызывают серьезную тревогу», — сказала она.

По ее мнению, «Японии нужно играть на опережение ради фундаментального наращивания военной мощи».

Санаэ Такаити отметила, что новая стратегия в сфере национальной безопасности должна быть готова к концу 2026 года. Премьер продолжила, что ее правительство намерено нарастить оборонные расходы до 2% от ВВП ежегодно к марту 2026 года, а не в 2027 году, как планировалось изначально.

Заявления премьер-министра прозвучали в преддверии визита на следующей неделе в Японию президента США Дональда Трампа, который может потребовать от Токио серьезного наращивания оборонных расходов. Такаити сказала, что хочет обсудить с Трампом усиление альянса Японии и США.

Однако, отмечает AP, Такаити возглавляет правительство меньшинства, которому потребуется содействие оппозиции для принятия решений. Премьеру придется иметь дело с такими экономическими вопросами, как рост цен и стагнирующие зарплаты.

Премьер-министр также заявила, что Япония нуждается в иностранной рабочей силе, однако мигранты должны соблюдать закон. Она отдала распоряжение министру экономической безопасности Кими Онодэ усилить регулирование пребывания иностранцев в Японии, а также изучить возможность ужесточить требования к приобретению земельных участков гражданами других государств.