Государственная Дума единогласно приняла закон о приостановлении участия Российской Федерации в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Документ накануне внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

«Документом приостанавливается действие Договора, заключенного в Праге 8 апреля 2010 года. Решение о возобновлении Договора будет принимать Президент РФ», — говорится в сообщении.

Ранее комитет Госдумы по международным дела поддержал законопроект о приостановке участия России в ДСНВ.

Про планы приостановить участие России в ДСНВ Путин объявил во вторник, 21 февраля, когда выступал с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве.