Государственный долг Японии по состоянию на конец июня вырос до 1,255 квадриллиона иен (около $9,298 трлн). Об этом сообщило в среду министерство финансов страны. Таким образом, госдолг впервые превысил 10 млн иен (около $74 тыс.) на душу населения.

Государственный долг Японии включает в себя сумму государственных облигаций, краткосрочных правительственных ценных бумаг и временных заимствований. Их рост произошел в последние годы из-за дополнительных расходов на медицинские и социальные нужды в связи с пандемией. Еще в 2003 году госдолг на душу населения в Японии был практически в два раза меньше.

Госдолг Японии более чем вдвое превышает размеры валового внутреннего продукта страны. Главная долгосрочная причина его увеличения — рост бюджетных ассигнований на социальные нужды в связи со старением населения.

Как следует из опубликованных накануне данных правительства, по состоянию на 1 января доля японцев старше 65 лет возросла на 0,27 процентного пункта, до 29% от общей численности населения. В то же время доля людей в активном возрасте от 15 до 65 лет сократилась на 0,1 процентного пункта, до 58,99%.