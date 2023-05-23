Соединенные Штаты Америки видят признаки того, что российская частная военная компания «Вагнер» пытается тайно закупить военную технику в других странах.

Как пишет Sky News, официальные лица США обвинили «вагнеровцев» в заговоре с целью тайной закупки военной техники у иностранных поставщиков и ее доставки в Россию через Мали. Обвинения выдвинул Госдепартамент, однако там говорят, что не видели доказательств осуществления заговора.

«Есть признаки того, что Вагнер пытался закупить военные системы у иностранных поставщиков и направить это оружие через Мали в качестве третьей стороны. Пока мы не видели никаких признаков того, что эти покупки были завершены или осуществлены, но мы внимательно следим за ситуацией», — сказал журналистам представитель Госдепа. (unian.net)