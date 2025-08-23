Министр обороны Ирана угрожает применением продвинутых высокоточных ракет, если Израиль решит снова атаковать ядерные объекты Исламской республики.

Бригадный генерал Азиз Насирзаде заявил в пятницу в телеинтервью, что Иран в таком случае применит высокоточную ракету, способную преодолевать израильскую систему ПРО. «Это ракета на твердом топливе, способная лететь 1200 км поражать объекты с хирургической точностью», — цитирует агентство Mehr слова Насирзаде.

Он добавил, что во время 12-дневной войны Иран протестировал новую ракету с особой не похожей на обычную траекторией полета, что затруднит ее перехват израильскими противоракетными системами. «Эти ракеты мы не использовали во время 12-дневной войны, так что врагу лучше подумать, продолжать ли войну», — сказал министр обороны.

Самым интересным в интервью было заявление министра о том, что Иран начнет производство оружия за границей: «Исламская республика создала инфраструктуру для производства ракет в нескольких странах. Это производство для нас приоритетное, и оно скоро начнется». После того, как Июньская война показала уязвимость военных объектов на территории Ирана, там решили перенести производство в соседнюю «дружественную» страну. Возможно, речь идет о России, которую с Ираном связывает соглашение о стратегическом сотрудничестве.

По словам Насирзаде, «если бы война продлилась 15, а не 12 дней, то Израилю нечем было бы защищаться от иранских ракет». Он отметил, что у израильской противоракетной системы есть недостатки: она не способна отразить массированные ракетные удары, поскольку перезарядка требует времени, и второе — это дороговизна противоракет. «Поэтому израильский режим захотел прекращения огня», — резюмировал генерал. (israelinfo.co.il)