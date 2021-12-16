Администрация США считает, что ряд главарей террористической группировки «Аль-Каида» продолжает находиться в Иране с ведома властей в Тегеране. Об этом сообщил в четверг и.о. координатора Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Джон Годфри.

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем фактом, что главари «Аль-Каиды» продолжают жить в Тегеране. В Тегеране и вокруг Тегерана. И тем, что имело место оказание содействия им, чтобы они продолжали действовать в качестве предводителей глобальной сети «Аль-Каиды», – утверждает сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

По версии Годфри, правительство в Тегеране позволяет «безопасно проживать в Иране» представителям сети «Аль-Каиды».

Как утверждается в докладе, «Иран по-прежнему не готов привлечь к ответственности главарей «Аль-Каиды», проживающих в стране…» (ТАСС)