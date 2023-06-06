Право на мирные собрания и свобода слова являются базовыми правами человека и основой демократии, прокомментировал представитель Госдепартамента США Ведант Патель задержание граждан на митинге 2 июня в Тбилиси.

«Отсутствие терпимости к инакомыслию несовместимо с ценностями евроатлантической семьи наций, к которой хочет присоединиться большинство населения Грузии», — заявил представитель Госдепартамента.

Ранее аналогичное заявление сделало посольство США.

Речь идет о событиях в Тбилиси в минувшую пятницу. Восемь человек были задержаны полицией на немногочисленной мирной молодежной акции у здания парламента за плакаты.

Участники акции обвиняли правительство в пророссийском курсе и выражали поддержку Беке Григориадису, оштрафованного судом на 2000 лари – отцу Лазаре Григориадиса, который обвиняется в нападении на полицейских во время мартовских акций об «иноагентах». (newsgeorgia.ge)