В Госдепартаменте США заявили, что Соединенные Штаты приветствуют освобождение «нескольких политических заключенных» в Беларуси. Об этом говорится в соответствующем заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Как сообщается, одним из тех, кто вышел на свободу, был журналист белорусской службы «Радио Свобода» 63-летний Олег Груздилович, который провел в заключении практически девять месяцев за участие в выступлениях оппозиции.

В Госдепе указали, что «освобождение этих политических заключенных является шагом в правильном направлении», однако «слишком много политических заключенных» якобы продолжают находиться за решеткой в Беларуси.

В ведомстве также призвали к «немедленному и безусловному» освобождению всех, кто, по мнению Соединенных Штатов, является политзаключенными в республике.