Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил поддержку усилиям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), касающимся ситуации в Нигере, сообщает «Франс-24».

«ЭКОВАС, организация, объединяющая западноафриканские страны, играет ключевую роль в разъяснении необходимости возвращения к конституционному порядку, и мы решительно поддерживаем руководство ЭКОВАС и работаем над этим», — приводит телеканал заявление Блинкена.

В сообщении отмечается, что американский госсекретарь обеспокоен безопасностью отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума — «Вашингтон предупредил мятежников об ответственности».

СМИ обращают внимание, что Блинкен открыто не поддержал прозвучавшие на чрезвычайном саммите ЭКОВАС призывы к вооруженному вторжению в Нигер. США уже заявляли, что военная сила должна быть лишь крайним средством, а лучшим способом урегулирования кризиса является дипломатия.