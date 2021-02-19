Госдеп США обеспокоен ситуацией в Грузии

Госдепартамент США «глубоко обеспокоен» политическими событиями в Грузии и призывает стороны избегать эскалации, указано в комментарии официального представителя ведомства Неда Прайса.

«Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий или риторики, которые могут вызвать эскалацию напряженности или привести к насилию», – отметил Прайс.

В заявлении подчеркивает, что США также призывают власти Грузии «действовать в соответствии со своими евроатлантическими устремлениями и укреплять свою приверженность принципам демократии, свободы личности и верховенства закона».

17 февраля Тбилисский городской суд постановил арестовать председателя крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелия за неуплату залога в размере 40 тысяч лари (больше $12 тысяч). Сам Мелия заявил, что он отказывается добровольно выполнять решение суда об аресте.

18 февраля премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил об отставке. Он объяснил свое решение тем, что не смог прийти к согласию со своей командой по вопросу ареста оппозиционера.