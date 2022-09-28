Координатор санкционной политики США Джеймс О’Брайен заявил, что санкционное давление Вашингтона будет сосредоточено на ключевых «уязвимых местах» в экономике РФ и военных цепях поставок. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, давление будет усиливаться до тех пор, пока Россия не изменит свою позицию по Украине.

«Администрация вводила в действие новые санкционные пакеты в среднем каждые шесть недель, и я ожидал бы, что этот темп сохранится. В грядущие месяцы мы продолжим фокусироваться на ключевых уязвимых местах российской экономики и военных цепочках поставок России», — сказал он.