Госдеп: санкции США ослабят возможности обогащения экономики Ирана за счет экспорта

Санкции со стороны США будут направлены на то, чтобы снизить возможности обогащения иранской экономики за счет экспорта товаров. Об этом заявил в пятницу в ходе телефонного брифинга для журналистов спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Президент [США Дональд Трамп] подписал и издал указ, который позволяет Соединенным Штатам вводить санкции против любого, кто… ведет торговлю с [предприятиями] строительной, производственной, текстильной или горнодобывающей отраслей [иранской экономики], — указал Хук. — Этот указ будет иметь серьезное воздействие на экономику Ирана и его руководство, потому что он дает возможность накладывать санкции на те отрасли, которые позволяют поддерживать жизнеспособность иранской экономики. Эти санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока режим не изменит свое поведение».

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США вводят дополнительные санкции в отношении ряда секторов экономики Ирана.(ТАСС)