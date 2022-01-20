Государственный департамент США одобрил Латвии, Литве и Эстонии (союзниками по НАТО) передачу американского оружия вооруженным силам Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

В статье говорится, что балтийские страны в последние недели подали три запроса, последний из которых был одобрен в среду, 19 января.

Газета отмечает, что Рига, Вильнюс и Таллин не могли начать вооружать Киев без разрешения Госдепа — это нарушило бы правила экспортного контроля.

Собеседник издания отказался уточнить, передачу какого оружия одобрил Вашингтон.