Соединенные Штаты призывают КНДР воздержаться от риторики эскалации и вернуться к дипломатии на фоне заявлений Пхеньяна о том, что КНДР может начать сбивать американские военные самолеты в своем воздушном пространстве. Об этом в понедельник заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы бы призвали КНДР воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации, и призываем к серьезной и сдержанной дипломатии», — сказал представитель Госдепартамента, комментируя последние заявления Пхеньяна. Он добавил, что США «привержены дипломатии и подтверждают заинтересованность в диалоге с Пхеньяном».