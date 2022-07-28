Администрация США выступила за потенциальную продажу Германии 35 новейших истребителей F-35 вместе с запчастями и вооружением на сумму $8,4 млрд, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на агентство по оборонному сотрудничеству Соединенных Штатов.

«Госдепартамент США вынес определение, которое одобряет возможную продажу правительству ФРГ самолетов F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в $8,4 млрд», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что агентство, действующее в структуре Пентагона, уже направила уведомление об этом в конгресс.