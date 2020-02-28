Госбюро расследований Украины допрашивало Порошенко шесть часов

Государственное бюро расследований Украины в течение шести часов допрашивало бывшего президента страны Петра Порошенко по делу о вмешательстве в деятельность судов, передает ТАСС.

Адвокат Илья Новиков уточнил, что состоялись два допроса по двум делам. Он добавил, что никаких обвинений в адрес бывшего президента следователи не предъявили.

Госбюро расследует 13 дел в отношении Порошенко и его окружения. Среди обвинений — государственная измена, злоупотребление служебным положением, легализация преступных доходов, неуплата налогов, попытка узурпации судебной власти.