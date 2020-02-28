Госбюро расследований Украины допрашивало Порошенко шесть часов

Государственное бюро расследований Украины в течение шести часов допрашивало бывшего президента страны Петра Порошенко по делу о вмешательстве в деятельность судов, передает ТАСС.

Адвокат Илья Новиков уточнил, что состоялись два допроса по двум делам. Он добавил, что никаких обвинений в адрес бывшего президента следователи не предъявили.

Госбюро расследует 13 дел в отношении Порошенко и его окружения. Среди обвинений — государственная измена, злоупотребление служебным положением, легализация преступных доходов, неуплата налогов, попытка узурпации судебной власти.

| 2020-02-28T20:08:57+00:00 28 февраля 2020, 21:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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