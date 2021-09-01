Корпорация Google создаст собственные процессоры для использования в ноутбуках и планшетах. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на источники в отрасли.

Разрабатываемая платформа будет основана на архитектуре ARM — в Google считают, что коммерческий успех компьютеров и планшетов с процессором Apple M1 продемонстрировал верность стратегии отказа от x86.

Хоть дизайн чипов и разрабатывается в Google, но их производством займутся TSMC и Samsung, которые остаются единственными в мире производителями платформ с тонким техпроцессом. Выход ноутбуков и планшетов с этим процессором состоится не раньше 2023 года — устройства будут работать под управлением Google Chrome OS.