Гонконг может оспорить в ВТО требование США об изменении маркировки товаров

Гонконг изучает вопрос о возможности подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО), чтобы оспорить требование США об изменении маркировки происхождения его экспортных товаров на «сделано в Китае». Об этом заявил в пятницу секретарь (министр) коммерции и экономического развития Эдвард Яу.

«Мы изучим, как это можно сделать, и какие раньше были примеры. Наши представительства в Женеве и Вашингтоне, а также правительственные юристы проводят такую работу», — приводит слова министра газета South China Morning Post.

На днях из Соединенных Штатов поступила информация о планах американских властей ввести нововведение, в соответствии с которым поставляемые в эту страну гонконгские товары с 25 сентября должны будут иметь маркировку «сделано в Китае». Это вызвало протесты властей Гонконга, которые подчеркнули, что этот специальный административный район КНР признается ВТО и международным сообществом в статусе отдельной таможенной территории.

Остается неясным, означает ли нововведение США, что экспорт из Гонконга будет подвергаться на американском рынке таким же торговым пошлинам, как и товары из КНР. По этому поводу поступают весьма противоречивые комментарии.

Даже если экспорт Гонконга будет по-прежнему освобожден от тарифов и воздействия американо-китайской торговой войны, изменение маркировки товара заставит торговые круги «лгать» о его происхождении, отметил Эдвард Яу. «Как можно маркировать продукцию, произведенную в Гонконге, как товары из другого места? Проще говоря, можно ли канадскую продукцию называть американской или мексиканской?» — недоумевает он.