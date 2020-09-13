Гонка Гран-при Тосканы «Формулы-1» во второй раз приостановлена из-за аварии

Гонка девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Тосканы — во второй раз приостановлена из-за аварии.

Гонка остановлена на 46-м круге после аварии канадского пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла. Гонщик врезался в заграждение после прокола колеса, его болид потребовалось тушить маршалам на трассе. На данный момент в гонке продолжают участие 12 пилотов.

В первый раз гонка была остановлена на девятом круге из-за аварии с участием четырех гонщиков. В аварии участвовали четыре пилота — испанец Карлос Сайнс — младший («Макларен»), итальянец Антонио Джовинацци («Феррари»), канадец Николас Латифи («Уильямс») и датчанин Кевин Магнуссен («Хаас»). Все самостоятельно покинули машины и не пострадали. Пауза продолжалась более 20 минут.