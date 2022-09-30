Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам сентября ускорилась до рекордных 10%. Месяцем ранее этот показатель составлял только 9,1%.

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

При этом текущие статистические показатели оказались выше прогнозируемых. Так, аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения темпов инфляции в еврозоне лишь до 9,7%.

Таким образом, средние темпы роста цен в этом году обновили максимум за всю историю существования еврозоны. В 2021 году этот показатель был почти в три раза ниже и находился на отметке 3,4%. Только за сентябрь этого года показатель вырос на 1,2%.

При этом самые высокие среднегодовые темпы роста инфляции были зафиксированы в прибалтийских странах. В Эстонии этот показатель с января составил 24,2%, в Латвии — 22,4%, в Литве — 22,5%. Самый низкий уровень оказался во Франции (6,2%), на Мальте (7,3%) и Финляндии (8,4%).