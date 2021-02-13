Год Нисанов удостоен государственной награды России

Уроженец Азербайджана, председатель Совета директоров группы компаний «Киевская площадь» в Москве, Год Нисанов указом президента России награжден знаком отличия «За благодеяние» за вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату.

Как передает московский корреспондент АПА, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Год Нисанов – один из ведущих представителей российского бизнес-сообщества, меценат, поддерживающий десятки культурных, образовательных, социальных и благотворительных проектов в России.

Группа компаний «Киевская площадь» является крупнейшим участником рынка коммерческой недвижимости в России, входит в ТОП-100 крупнейших частных российских компаний. Основана Годом Нисановым и Зарахом Илиевым. С 2012 года они возглавляют рейтинг российских владельцев коммерческой недвижимости по версии журнала Forbes Russia. Общая площадь коммерческой недвижимости группы компаний составляет более 3,9 млн. кв. м. На сегодняшний день в «Киевской площади» работает порядка 26 тыс. человек.

Г.Нисанов родился в поселке Красная Слобода Губинского района Азербайджана. В 2016 году указом президента Азербайджана награжден орденом «За службу Отечеству» 3-й степени за заслуги в области укрепления дружбы между народами.