Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин встретился в Москве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом.
Информацию об этом распространила пресс-служба Службы внешней разведки РФ.
На встрече, состоявшейся по инициативе американской стороны, С.Нарышкин и У. Бернс обсудили сотрудничество России и США в борьбе с международным терроризмом.
На встрече в центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом.