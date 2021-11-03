Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин встретился в Москве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом.

Информацию об этом распространила пресс-служба Службы внешней разведки РФ.

На встрече, состоявшейся по инициативе американской стороны, С.Нарышкин и У. Бернс обсудили сотрудничество России и США в борьбе с международным терроризмом.

На встрече в центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом.