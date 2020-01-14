Главы разведок РФ, Сирии и Турции провели встречу в Москве

Сирийская сторона потребовала соблюдения сочинских соглашений по деэскалации в ходе трехсторонней встречи представителей России, Сирии и Турции по ситуации в САР, передает РИА Новости.

«Сирийская сторона потребовала на трехсторонней сирийско-российско-турецкой встрече в Москве абсолютного уважения суверенитета и независимости Сирии и ее территориальной целостности и немедленного вывода войск с ее территории», – говорится в сообщении телеканала.

В частности, представители Сирии «подчеркнули необходимость соблюдения Анкарой сочинского соглашения», предусматривающего освобождение провинции Идлиб от террористов и вооружений, а также разблокировку трасс Алеппо-Латакия и Алеппо-Хама.

«Сирия подчеркнула, что намерена освободить весь Идлиб, что гарантирует безопасность всех сирийцев, которых террористы используют как «живые щиты», – следует из сообщения телеканала.

Трехстороннюю встречу провели главы разведок упомянутых стран.