Главы разведок РФ, Сирии и Турции провели встречу в Москве

Сирийская сторона потребовала соблюдения сочинских соглашений по деэскалации в ходе трехсторонней встречи представителей России, Сирии и Турции по ситуации в САР, передает РИА Новости.

«Сирийская сторона потребовала на трехсторонней сирийско-российско-турецкой встрече в Москве абсолютного уважения суверенитета и независимости Сирии и ее территориальной целостности и немедленного вывода войск с ее территории», – говорится в сообщении телеканала.

В частности, представители Сирии «подчеркнули необходимость соблюдения Анкарой сочинского соглашения», предусматривающего освобождение провинции Идлиб от террористов и вооружений, а также разблокировку трасс Алеппо-Латакия и Алеппо-Хама.

«Сирия подчеркнула, что намерена освободить весь Идлиб, что гарантирует безопасность всех сирийцев, которых террористы используют как «живые щиты», – следует из сообщения телеканала.

Трехстороннюю встречу провели главы разведок упомянутых стран.

| 2020-01-13T23:16:26+00:00 14 января 2020, 04:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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