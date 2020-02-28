Главы минобороны Турции и США обсудили по телефону кризис в Идлибе

Министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Марком Эспером обсудил с ним разрешение кризиса в сирийском Идлибе, говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

«Наш министр и его американский коллега обсудили по телефону, прежде всего, решение проблемы в Идлибе, а также обменялись мнениями о двусторонних, региональных проблемах и коснулись тем обороны и безопасности», — сообщило турецкое военное ведомство.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.