Главы МИД Турции, Румынии и Польши обсудили ситуацию с Сovid-19 в режиме видеоконференции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу принял участие на заседании глав МИД Турции, Румынии и Польши, которое прошло в режиме видеоконференции.

Об этом глава турецкого внешнеполитического ведомства написал в Twitter, сообщает агенство Анадолу.

По его словам, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации вокруг пандемии коронавируса нового типа (Сovid-19) и шагах, которые необходимо предпринять в борьбе с распространением заболевания, повестке дня НАТО и региональной проблематике.

Трехсторонние консультации глав МИД Турции, Румынии и Польши проводятся ежегодно, начиная с 2016 года.

| 2020-04-29T12:59:56+00:00 29 апреля 2020, 13:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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