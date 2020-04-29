Главы МИД Турции, Румынии и Польши обсудили ситуацию с Сovid-19 в режиме видеоконференции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу принял участие на заседании глав МИД Турции, Румынии и Польши, которое прошло в режиме видеоконференции.

Об этом глава турецкого внешнеполитического ведомства написал в Twitter, сообщает агенство Анадолу.

По его словам, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации вокруг пандемии коронавируса нового типа (Сovid-19) и шагах, которые необходимо предпринять в борьбе с распространением заболевания, повестке дня НАТО и региональной проблематике.

Трехсторонние консультации глав МИД Турции, Румынии и Польши проводятся ежегодно, начиная с 2016 года.