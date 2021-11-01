Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре в понедельник акцентировали важность продолжения усилий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование пограничных инцидентов между Арменией и Азербайджаном.

«Особое внимание уделили продвижению в решении насущных гуманитарных проблем, прежде всего возвращению удерживаемых лиц, передаче карт минных полей и сохранению культурно-религиозного наследия. Сверили часы по вопросам снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе, разблокирования на Южном Кавказе всех транспортных и экономических связей, создания благоприятной атмосферы для регионального сотрудничества. Акцентировали важность продолжения усилий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование пограничных инцидентов между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в министерстве, главы дипведомств не обошли вниманием и «актуальные аспекты российско-армянского сотрудничества с учетом предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях». «Констатировано поступательное развитие союзнического взаимодействия, — отметили в МИД РФ. — Главы внешнеполитических ведомств также обсудили ряд международных и региональных сюжетов». (ТАСС)