Руководители внешнеполитических ведомств стран G7 в совместном заявлении заявили об обеспокоенности ядерной угрозой из-за обстрелов Запорожской АЭС, сообщает ТАСС.

«Мы остаемся крайне обеспокоенными в связи с серьезными угрозами из-за захвата ядерных объектов Украины <…>, что повышает риски для безопасности этих объектов, риски ядерной аварии или инцидентов, что подвергает опасности население Украины, соседних стран и международное сообщество», — указано в заявлении.

В своем заявлении главы МИД стран G7 также выступили за допуск комиссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.