Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии встретяся в Баку

Заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани 19 февраля посетит Азербайджан.

Об этом местному бюро АПА сообщили в МИД Грузии.

Отмечается, что Д.Залкалиани примет участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии, которая состоится 19 февраля в Баку.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибудет в Баку вечером 18 февраля. Официальные встречи турецкого министра состоятся 19 февраля, его визит в нашу страну завершится в тот же день.

| 2021-02-16T17:41:59+04:00 16 февраля 2021, 19:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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