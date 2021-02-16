Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии встретяся в Баку

Заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани 19 февраля посетит Азербайджан.

Об этом местному бюро АПА сообщили в МИД Грузии.

Отмечается, что Д.Залкалиани примет участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии, которая состоится 19 февраля в Баку.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибудет в Баку вечером 18 февраля. Официальные встречи турецкого министра состоятся 19 февраля, его визит в нашу страну завершится в тот же день.