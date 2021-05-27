Главы МИД стран Евросоюза пригласят бывшего кандидата в президенты Беларуси, лидера оппозиции Светлану Тихановскую на заседание Совета ЕС, которое состоится 21 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Политик заявил об этом в ходе пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел 27 стран сообщества в Португалии.

«Мы пригласим госпожу Тихановскую на следующее заседание Совета ЕС в июне», — сказал он.

Боррель добавил, что министры иностранных дел обсудили в четверг инцидент с посадкой самолета в Минске 23 мая.

«Как заявил Евросовет по итогам саммита ЕС, это неприемлемо. Заключения лидеров по этому поводу были ясны. Теперь нам нужно двигаться быстрее в работе над санкциями, которая уже началась и завершится в установленные сроки», — сообщил политик.

Ранее Светлана Тихановская опубликовала видеообращение в YouTube, в котором объявила, что белорусская оппозиция готовит новую волну антиправительственных протестов в республике. Это заявление было сделано на фоне нового обострения отношений Беларуси и стран Запада после инцидента с рейсом Ryanair, когда самолет, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске.