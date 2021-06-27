Главы Египта, Иордании и Ирака подтвердили в воскресенье на саммите в Багдаде обоюдное стремление вывести отношения между тремя государствами на новый стратегический уровень.

Как передает ТАСС, об этом сообщил официальный представитель главы египетского государства Бассам Рады по завершении встречи.

По его словам, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об обоюдном стремлении трех стран «вывести сотрудничество на новый уровень через реализацию пакета стратегических проектов».

«Обсуждались пути расширения сотрудничества в различных областях в рамках исторических и братских отношений, а также углубления координации по региональной тематике, — сказал он. — Текущая ситуация в регионе свидетельствует о беспрецедентных вызовах, угрожающих безопасности арабских стран и Ближнего Востока». Три страны сосредоточили свое внимание на механизмах реализации совместных стратегических проектов в сфере политики и безопасности, а также экономике, торговли и инвестициях «для перехода на новый уровень трехсторонней интеграции», отметил египетский дипломат, добавив, что Ирак и Иордания поддержали Каир и Хартум в вопросе важности обеспечения водной безопасности этих государств в контексте строительства Эфиопией на Голубом Ниле плотины «Возрождение».

Как заявил на итоговой пресс-конференции вице-премьер и глава иорданского МИД Айман ас-Сафади, отношения Аммана с Египтом и Ираком «основаны на общем политическом видении». «Сегодня обсуждалось множество вопросов, — подчеркнул он. — Мы вместе с Ираком стоим перед лицом всех этих проблем».

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми со своей стороны объявил о договоренности создать постоянно действующий секретариат для координации работы между странами, а также расширять координацию в сфере безопасности и разведки. «Как мы договорились на предыдущих саммитах, мы продолжим координировать работу по основным региональным вопросам, включая сирийскую, ливийскую, йеменскую и палестинскую проблематику, чтобы сформулировать единый подход к этим темам и оказать содействие нашим братьям в этих странах преодолевать трудности и кризисы», — добавил он.

Помимо переговоров в трехстороннем формате лидеры трех государств провели встречи и в двустороннем формате по обсуждению путей укрепления сотрудничества между странами.

Трехсторонний саммит

Это уже третья встреча на высшем уровне глав Египта, Иордании и Ирака. О проведении регулярных саммитов они договорились на первой встрече в верхах в Каире в 2019 году. В следующем году трехсторонние переговоры прошли в Аммане. Саммит в Багдаде первоначально должен был состояться еще в марте этого года, но из-за железнодорожной катастрофы в Египте, унесшей десятки жизней, он был перенесен.

Абдель Фаттах ас-Сиси стал первым за 30 лет президентом Египта, приехавшим в Багдад. После вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году Каир присоединился к антииракской коалиции, и отношения между странами продолжались оставаться холодными вплоть до 2008 года, когда уже после свержения и казни Саддама Хусейна новые власти договорились о восстановлении полноценных дипломатических отношений с Египтом.

Следующий — четвертый — трехсторонний саммит пройдет уже в следующем году в Каире.