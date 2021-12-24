По случаю 60-летия Президента Азербайджанской Республики, уважаемого Ильхама Алиева в Союз Писателей поступило поздравительное письмо от руководителей авторитетных литературно-художественных изданий тюркоязычных стран и тюркских народов.

Об этом # сообщил секретарь по международным связям союза Салим Бабуллаоглу.

В поздравительном письме, подготовленном по инициативе главного редактора и попечителя литературного журнала «Temrin» Шарафа Йылмаза, и подписанного 12 главными редакторами, говорится:

«Ваше превосходительство, уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите наши искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 60-летия. Желаем Вам успехов на высшем государственном посту, в первую очередь — здоровья. Мы, руководители литературно-художественных изданий тюркоязычных стран, тюркских народов, вместе с Вами радуемся победам братского Азербайджана. Уверены, под Вашим мудрым руководством Азербайджан будет развиваться и впредь, достигнув новых успехов и побед. Желаем Вам неустанности на этом пути!»

Письмо подписали из Турции — главный редактор и попечитель журнала «Temrin» Шараф Йылмаз, главный редактор и попечитель журнала «Kardeş kalemler» Якуб Омароглу, главный редактор журнала «Türk edebiyatı» Имдат Авшар, из Казахстана — главный редактор журнала «Bilim Times» Эркинбек Тургунов, главный редактор журнала «Samuryq» Даулеткерей Капоглу, из Узбекистана — главный редактор газеты «Kitob dünyosi» Хосият Рустам, из Кыргызыстана — главный редактор журнала «Ала-Тоо» Маркабай Ааматов, из Северной Македонии — главный редактор журнала «Кörpü» Лейла Шариф Эмин, из Татарстана (РФ) — главный редактор журнала «Kazan utları» Рустам Галиуллин, из Башкортостана (РФ) главный редактор журнала «Başqırdıstan kızı» Гульназ Кутуева, из Крыма — главный редактор журнала «Nenkecan» Зера Бекирова, из Гагаузии (Молдова) главный редактоh газеты «Ana sözü» Тодур Занет.