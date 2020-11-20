Главный инфекционист США: маски нужно будет носить даже при наличии вакцины от COVID-19

Ношение защитных масок будет необходимо будет при наличии вакцины от нового коронавируса, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. С таким заявлением он выступил в интервью, опубликованном в четверг на сайте газеты The New York Times.

Ведущая поинтересовалась у главного американского инфекциониста о том, когда, по его мнению, можно будет отказаться от необходимости носить защитные маски. «Я считаю, что даже при наличии вакцины некоторые меры по защите здоровья населения останутся в силе еще на ощутимый промежуток времени», — подчеркнул Фаучи. При этом он подчеркнул, что начала постепенного отказа от защитных мер следует ожидать не раньше «третьего-четвертого квартала следующего года».

«Я считаю, что маски необходимо носить повсеместно, — указал Фаучи, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он идею введения обязательного масочного режима в США. — Хорошо, если мы сможем добиться этого на уровне местных властей, мэров, губернаторов штатов. Если же это сделать не удастся, нам следует рассмотреть [введение масочного режима] на общенациональном уровне». Инфекционист выразил недоумение в связи с тем, что многие жители США, «несмотря на очевидные катастрофические последствия кризиса», отказываются носить маски, считая выдуманными риски, которые несет вызываемое коронавирусом заболевание.(ТАСС)