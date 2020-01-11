Глава «Украинских авиалиний» ответил на заявление Ирана о сбитом Boeing

Глава «Международных авиалиний Украины» Евгений Дыхне заявил, что в компании ни на секунду не сомневались, что экипаж и самолет не могли стать причиной авиакатастрофы. Таким образом он в своем  Facebook-аккаунте ответил на заявление властей Ирана о том, что гибель Boing 737-800 был сбит случайно.

«Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно», — написал Дыхне.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана заявили, что самолет был сбит случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.

В ответ на заявление иранский властей президент Украины Владимир Зеленскмй потребовал, что Тегеран полностью признал вину в крушении Boeing 737-800. Кроме того, он заявил, что Украина ждет от Ирана официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций  (lenta.ru)

| 2020-01-11T12:16:32+00:00 11 января 2020, 12:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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