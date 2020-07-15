Глава UFC уверен в проведении боя между Хабибом и Гэтжи

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт уверен в проведении боя между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи за право обладать чемпионским поясом в легком весе. Об этом сообщает портал bjpenn.com.

По его словам, он не общался с Хабибом после смерти отца и заявил, что даст тому полностью прийти в себя.

«Не думаю, что бой сорвется. Я просто жду звонка от Нурмагомедова. Хочу оставить его в покое, пока он сам не начнет говорить», — сказал Уайт.(Газета.Ru)