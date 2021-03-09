Глава Twitter продает свой первый твит

Глава Twitter, миллиардер Джек Дорси выставил на аукцион свой самый первый твит, пытаясь продать его в качестве невзаимозаменяемого токена (NFT). Об этом сообщает СNBC.

Твит Дорси от 21 марта 2006 года «только настраиваю свой twttr» был выставлен на торги. По последним данным, самое высокое предложение в $2,5 млн поступило от гендиректора Bridge Oracle Сина Эстави.

По словам Дорси, аукцион завершится 21 марта. Затем он конвертирует выручку в биткоины и пожертвует на благотворительность. (Газета.Ру)

| 2021-03-09T22:32:13+04:00 9 марта 2021, 23:05|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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