Глава Twitter продает свой первый твит

Глава Twitter, миллиардер Джек Дорси выставил на аукцион свой самый первый твит, пытаясь продать его в качестве невзаимозаменяемого токена (NFT). Об этом сообщает СNBC.

Твит Дорси от 21 марта 2006 года «только настраиваю свой twttr» был выставлен на торги. По последним данным, самое высокое предложение в $2,5 млн поступило от гендиректора Bridge Oracle Сина Эстави.

По словам Дорси, аукцион завершится 21 марта. Затем он конвертирует выручку в биткоины и пожертвует на благотворительность. (Газета.Ру)