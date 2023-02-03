В середине января 2023 года президент США Джо Байден поручил директору ЦРУ Уильяму Бернсу проверить готовность Украины и России к переговорам. Бернс предложил закончить войну в обмен на украинские территории.

Как сообщили двое независимых собеседников во власти Германии швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung, Бернс предложил Киеву «мир в обмен на землю», а Москве – «землю в обмен на мир». Речь шла якобы об около 20% территории Украины, что примерно совпадает с Донецкой и Луганской областями.

Отмечается, что в Киеве отказались от разделения украинской территории, а в Москве все еще имеют надежду выиграть войну в долгосрочной перспективе. Издание отмечает, что отказ от такого плана мог стать причиной принятия решений о предоставлении Украине западных танков. (УНИАН)