Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири назвал ситуацию с самолетом, который был вынужден совершить экстренную посадку в Минске, «предумышленным и незаконным угоном». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на его письмо департаменту авиации Беларуси.

Ранее Россия на незапланированном заседании Международной организации гражданской авиации (ИКАО) поддержаластремление ИКАО провести расследование инцидента, когда самолет Ryanair был экстренно посажен в Минске.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Беларуси Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.